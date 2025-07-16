Стала известна причина вооружённого нападения на бойца MMA Хизриева в Махачкале

Российский боец смешанного стиля Тимур Хизриев подвергся вооружённому нападению в Махачкале из-за долговых обязательств, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на МДВ Дагестана.

Напомним, ранее стало известно, что на 29-летнего Хизриева, находившегося на парковке возле своего автомобиля, напали неизвестные и совершили несколько выстрелов из травматического пистолета.

Боец повалил на землю одного из злоумышленников и покинул место происшествия. После Хизриев был госпитализирован, у него зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.