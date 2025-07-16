«Сумасшедший». Усик отреагировал на заявление Фьюри об их трилогии в 2026 году

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал заявление британца Тайсона Фьюри о том, что их трилогия состоится в 2026 году.

«Я не осуждаю Тайсона Фьюри, но не понимаю, что происходит. Сейчас я об этом не думаю… У нас будет бой в 2026-м? Он сумасшедший! Поговорим об этом после боя [с Дюбуа]», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Stomping Ground.

Первый бой Фьюри и Усика состоялся в мае 2024 года и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Реванш прошёл в декабре, и на этот раз украинец победил единогласным решением.

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