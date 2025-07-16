Инсайдер: команды Мейвезера и Пакьяо ведут переговоры о реванше

Команды звёздных экс-чемпионов, американца Флойда Мейвезера и филиппинца Мэнни Пакьяо, ведут переговоры о реванше, сообщает инсайдер Лэнс Пагмайр.

«Зашёл в боксёрский клуб Мейвезера сегодня по прибытии в Вегас. Мне сообщили, что Флойд будет присутствовать на шоу Пакьяо. Мне сказали: «Переговоры уже идут… Если Мэнни победит [Марио Барриоса], реванш может стоить миллиарды», — написал Пагмайр в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Мейвезера и Пакьяо состоялся в мае 2015 года. Американец победил единогласным судейским решением, объединив титулы WBC, WBA и WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).