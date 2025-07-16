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«В противном случае его нокаутируют». Чисора дал совет Дюбуа перед реваншем с Усиком

«В противном случае его нокаутируют». Чисора дал совет Дюбуа перед реваншем с Усиком
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Бывший претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона между украинцем Александром Усиком и соотечественником Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Ты должен быть безумнее него. Ты должен хотеть победы больше. Вам нужно пойти туда, куда вы не хотите идти. Если вы готовы к этому, то можете победить. В противном случае, если вы будете идти вровень, вас нокаутируют.

Усик постоянно двигается. Неважно, как движетесь вы, он всё равно оказывается в центре ринга. Вы не оттолкнёте его к канатам, потому что он уйдёт в сторону.

Чемпионские раунды самые важные, 10-й, 11-й и 12-й. Усик забирает эти раунды, а затем весь поединок уходит к нему», — сказал Чисора в интервью talkSPORT.

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