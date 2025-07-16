В Москве прошёл фестиваль в честь 130-летия российского бокса

15 июля в Ходынском парке состоялись торжественные мероприятия в честь юбилея отечественного бокса, организованные Федерацией бокса России. Место проведения фестиваля выбрано не случайно, ведь 15 июля 1895 года именно здесь прошли первые документально подтвержденные состязания по боксу.

Посетители праздника для всех любителей бокса и здорового образа жизни могли поучаствовать в обширной развлекательной программе:

— парад чемпионов

— мастер-классы от олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы

— зарядка с легендами российского спорта

— показ боксёрской моды

— викторины, весёлые эстафеты и прикладные мастер-классы для детей

— арт-зона с объемными инсталляциями

— аттракционы «VR-бокс» и «скоростная груша»

— функциональный тренинг и зона ворк-аута

— показ художественных фильмов и лекции о боксе

— интерактивная экспозиция «История российского бокса»

— экспозиция с уникальными боксёрскими артефактами

— кастомизация перчаток и футболок на боксёрскую тематику художниками-аэрографами

— создание уникального арт-объекта в течение всего мероприятия художником Игорем Гарибянским

— турнир по кулачному бою.

Не обошлось и без почётных гостей. Мероприятие посетил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв и легенды отечественного спорта чемпионы Олимпиады, чемпионата мира и Европы. Среди них Олег Григорьев, Александр Лебзяк, Александр Поветкин, Рахим Чахкиев и Евгений Тищенко, Раимкуль Малахбеков, Софья Очигава, Альберт Селимов, Андрей Мишин, Дмитрий Двали, Султан Ибрагимов, Дмитрий Чудинов, Роман Андреев и Эдуард Трояновский.

Также гостями праздника стали известные атлеты из других видов спорта: экс-футблолист сборной России Дмитрий Тарасов, боец смешанных единоборств Алексей Олейник и другие.

Олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко, по совпадению празднующий день рождения в один день с датой возникновения отечественного бокса, отметил, что российский бокс движется в правильном направлении: «Сегодня принимаю поздравления и, в свою очередь, поздравляю всех со 130-летием отечественного бокса. Нашему боксу желаю процветания, уверен, что он движется в правильном направлении. Мы представлены на международных турнирах под флагом и гимном на чемпионатах Европы и мира. Это большое достижение, и пусть все остальные виды спорта нам завидуют».

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин рассказал о задачах наших спортсменов на ближайших соревнованиях: «Сегодня и завтра на первенстве Европы среди юношей и девушек в Сербии финалы. Болеем за наших и ждём домой с победой. В конце года у нас взрослый мужской чемпионат мира. На женском чемпионате мира мы стали лучшими. Сейчас стоит задача и в мужском боксе доказать, что мы лучшие. На этот год это основная задача. И я думаю, что это будет хорошая вишенка на торте в конце года».