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Дюбуа — о реванше с Усиком: ажиотажа, которого я ждал от боя, нет

Дюбуа — о реванше с Усиком: ажиотажа, которого я ждал от боя, нет
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Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа считает, что его предстоящий реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком не получает должного внимания.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Это самый большой бой в моей жизни. Странно, ажиотажа, которого я ожидал от объединительного боя, нет. Возможно, всё изменится в день боя. Каждый мой поединок сопровождается каким-то странным настроением. Не понимаю почему», — приводит слова Дюбуа издание The Guardian.

Напомним, реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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