Дюбуа — о реванше с Усиком: ажиотажа, которого я ждал от боя, нет

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа считает, что его предстоящий реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком не получает должного внимания.

«Это самый большой бой в моей жизни. Странно, ажиотажа, которого я ожидал от объединительного боя, нет. Возможно, всё изменится в день боя. Каждый мой поединок сопровождается каким-то странным настроением. Не понимаю почему», — приводит слова Дюбуа издание The Guardian.

Напомним, реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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