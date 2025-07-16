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Усик оценил Дюбуа перед их реваншем 19 июля

Усик оценил Дюбуа перед их реваншем 19 июля
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Думаю, да, он стал сильнее, он выиграл три последних боя и сделал это против хороших соперников — Хрговича, Миллера и Джошуа. Уважаю ли я его силу? Конечно. Я уважаю всех моих соперников», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Дюбуа объяснил, почему должен победить в реванше с Усиком.

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Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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