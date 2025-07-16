Алексей Тищенко дал прогноз на бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Считаю, что в этом бою фаворитом является Усик. По классу и техническим параметрам он намного лучше оппонента. Но это супертяжёлый вес. Нельзя исключать, что Дюбуа может донести свой сильный удар и закончить бой досрочно. Однако я всё-таки думаю, что Александр победит по очкам», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.