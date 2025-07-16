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Тактаров сказал, сможет ли Топурия составить конкуренцию Махачеву

Тактаров сказал, сможет ли Топурия составить конкуренцию Махачеву
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Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о потенциальном поединке между звездами UFC соотечественником Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Тяжело ему будет, конечно, с Топурией, если вдруг будет бой. Потому что тот быстрый и неудобный, но Волкановски тоже был неудобный, и ничего», — приводит слова Тактарова ТАСС.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулегком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провел одну защиту, досрочно остановив американца Макса Холлоуэя. В своем последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в легком весе (до 70 кг).

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