Экс-чемпион UFC Эдди Альварес дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Экс-чемпион UFC американец Эдди Альварес высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Тяжело ставить против Чимаева. Парень очень силён. Но Дрикус крайне странный. Его бои выглядят плохо, однако он всегда добивается своего. Его выносливость поражает, он один из самых больших «пахарей» в MMA.

Неважно, как дю Плесси смотрится в клетке. Его нельзя списывать со счетов. Я считаю, что победит Чимаев, но, если бой продлится больше двух раундов, выиграет Дрикус», — сказал Альварес в интервью на YouTube-канале Helen Yee Sports.