Алексей Тищенко поделился ожиданиями от возвращения Мэнни Пакьяо

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко высказался о возвращении на профессиональный ринг бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.

Напомним, 20 июля в Лас-Вегасе (США) Пакьяо сразится с чемпионом WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Марио Барриосом.

«Ничего особенного не жду от этого боя. Особенно его скоростных качеств. Пакьяо – очень возрастной боксёр. Особенно для этой весовой категории. От Пакьяо я не жду какого-то хорошего и красивого бокса. Думаю, что молодой оппонент будет иметь преимущество», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.