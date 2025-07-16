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Алексей Тищенко поделился ожиданиями от возвращения Мэнни Пакьяо

Алексей Тищенко поделился ожиданиями от возвращения Мэнни Пакьяо
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко высказался о возвращении на профессиональный ринг бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.

Напомним, 20 июля в Лас-Вегасе (США) Пакьяо сразится с чемпионом WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Марио Барриосом.

«Ничего особенного не жду от этого боя. Особенно его скоростных качеств. Пакьяо – очень возрастной боксёр. Особенно для этой весовой категории. От Пакьяо я не жду какого-то хорошего и красивого бокса. Думаю, что молодой оппонент будет иметь преимущество», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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