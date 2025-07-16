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Тим Цзю показал актуальную форму перед реваншем с Фундорой

Тим Цзю показал актуальную форму перед реваншем с Фундорой
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю продемонстрировал актуальную форму перед реваншем с обладателем титула WBC американцем Себастьяном Фундорой, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Не началось
Тим Цзю

«Готов», — написал Цзю в социальных сетях.

Фото: из личного архива Тима Цзю

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

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