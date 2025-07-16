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Алексей Тищенко высказался о предстоящем реванше Тима Цзю и Себастьяна Фундоры

Алексей Тищенко высказался о предстоящем реванше Тима Цзю и Себастьяна Фундоры
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко высказался о предстоящем титульном реванше в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Себастьяном Фундорой и австралийцем Тимом Цзю, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Не началось
Тим Цзю

«Считаю, что ему по силам победить Фундору. В первом бою решило рассечение. Если этого не будет, Тимофей должен сделать хорошую работу над ошибками, победить Фундору. Ничего сложного в этом боксёре нет. Ставлю на победу Цзю. Хотелось бы, чтобы Тим победил досрочно», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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