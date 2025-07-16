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«Не надеюсь, а знаю, что так и будет». Усик заявил, что проведёт ещё один бой на Украине

«Не надеюсь, а знаю, что так и будет». Усик заявил, что проведёт ещё один бой на Украине
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38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик выразил уверенность в том, что проведёт ещё один поединок по боксу на Украине.

«Надеюсь ли я снова выступить дома? Не надеюсь, а знаю, что так и будет. Всё, что я начинал и ещё начинаю, доведу до конца», — приводит слова Усика портал ESPN.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также чемпионом Олимпийских игр — 2012 в категории до 91 кг.

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