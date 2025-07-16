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Инсайдер сообщил, когда и против кого проведёт следующий поединок Александр Волков в UFC

Инсайдер сообщил, когда и против кого проведёт следующий поединок Александр Волков в UFC
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков проведёт следующий поединок против пятого номера UFC в категории до 120 кг бразильца Жаилтона Алмейды на турнире UFC 321, который состоится 25 октября. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) авторитетный американский инсайдер под ником @realkevink.

Напомним, последний бой Волков провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда Драго разделил октагон с представителем Франции Сирилем Ганом. Бой завершился победой французского бойца раздельным решением судей.

Алмейда, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311, разделил октагон с представителем Молдавии Сергеем Спиваком. Бой завершился победой Жаилтона техническим нокаутом в первом раунде.

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