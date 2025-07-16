Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович продемонстрировал актуальные физические кондиции за пять недель до боя

Сергей Павлович продемонстрировал актуальные физические кондиции за пять недель до боя
Комментарии

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович продемонстрировал актуальную физическую форму за пять недель до поединка с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой. Их бой состоится 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night.

Фото: Из личного архива Павловича

Напомним, Сергей в последнем поединке, который прошёл 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250, разделил октагон с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского атлета единогласным решением судей. Для Павловича эта победа стала первой с апреля 2023 года. До этого он шёл на серии из двух поражений от Тома Аспиналла и Александра Волкова.

Материалы по теме
«Вы его видели?» Волков объяснил, почему не хотел драться с Павловичем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android