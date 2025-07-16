Волкановски назвал победителя в бою Порье — Холлоуэй

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал победителя в предстоящем поединке за пояс BMF между американцами — Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Их бой состоится 20 июля на турнире UFC 318.

«Я думаю, Макс победит. Очевидно, что он потерпел поражение нокаутом в последнем поединке. И данный фактор будет иметь решающее значение в бою. Не многие парни могут отправиться от поражения нокаутом. Однако я считаю, что Макс входит в их число.

Мы увидим того же или даже улучшенного Холлоуэя. Возможно, Макс прибегнет к более продуманному подходу, поскольку может действовать так. Он сильный, владеет многими навыками. И теперь при более прагматичном геймплане его будет непросто победить», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.