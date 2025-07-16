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Журнал The Ring представил обновлённый рейтинг P4P. Стивенсон сменил Бенавидеса в топе

Журнал The Ring представил обновлённый рейтинг P4P. Стивенсон сменил Бенавидеса в топе
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Авторитетный американский журнал The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовых категорий в настоящий момент.

Лидером топа по-прежнему является украинец Александр Усик. Также отметим, что рейтинг покинул чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе мексиканец Дэвид Бенавидес. Его место занял обладатель титула WBC в лёгком весе американец Шакур Стивенсон, который 13 июля победил представителя Мексики Уильяма Сепеду единогласным решением судей.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

1. Александр Усик.
2. Наоя Иноуэ.
3. Теренс Кроуфорд.
4. Дмитрий Бивол.
5. Артур Бетербиев.
6. Дзюнто Накатани.
7. Джесси Родригес.
8. Сауль Альварес.
9. Кен Сиро.
10. Шакур Стивенсон.

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