Царукян перечислил сильные и слабые стороны Топурии

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян перечислил сильные и слабые стороны 28-летнего непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«У Топурии очень хороший бокс. Он очень сильно и тяжело бьёт, а также выжидает, то есть ждёт своего момента [в поединке], не форсирует события. Это тоже очень хорошая черта. Мало у кого из бойцов она есть. Если Илия, к примеру, пропустит удар, то он сразу не летит [отвечать], а воспринимает его спокойно. У Топурии хороший бойцовский IQ. Это его сильные стороны.

К слабым сторонам относится то, как он действует в завязках. Илия начинает уставать. Над этим мне надо будет работать, чтобы его ударная сила сошла на нет. Как оценю его грэпплинг? Напротив него никогда не стоял хороший борец. Был только Брайс Митчелл. Но он не высокоуровневый борец, поэтому не могу никак судить. Я знаю, что мне или Исламу Махачеву под силу перевести Топурию и удерживать его», — сказал Царукян в видео на YouTube-канале Global Reality.