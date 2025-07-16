Дю Плесси потроллил Чимаева, спародировав его выражение лица

31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси потроллил своего соперника, а также топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева, спародировав его выражение лица. Их бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США) и станет главным событием вечера.

«То же самое, только надо немного поработать над бородой», — подписал фото дю Плесси, опубликовав его на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива дю Плесси и Чимаева

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Дрикус, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником стал американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.