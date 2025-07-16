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Уайт ответил, организует ли он турнир UFC на Гавайях для прощального боя Макса Холлоуэя

Уайт ответил, организует ли он турнир UFC на Гавайях для прощального боя Макса Холлоуэя
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, собирается ли он организовать специальный турнир лиги на Гавайях, чтобы бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а ныне обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй мог провести прощальный бой перед родными фанатами.

«Нет, совсем нет. Турнир UFC на Гавайях — это вызов. Поверьте, никто не поедет на Гавайи и не организует там мероприятие лучше, чем я. С удовольствием бы это сделал, просто в последние годы это было очень сложно», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Макс родился и вырос на Гавайях, в городе Ваианае. Холлоуэй на протяжении всей своей карьеры живёт и тренируется именно на Гавайях. Кроме того, Макс на бои всё время выходит с флагом этого штата.

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