Уайт ответил, организует ли он турнир UFC на Гавайях для прощального боя Макса Холлоуэя

Президент UFC Дана Уайт сообщил, собирается ли он организовать специальный турнир лиги на Гавайях, чтобы бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а ныне обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй мог провести прощальный бой перед родными фанатами.

«Нет, совсем нет. Турнир UFC на Гавайях — это вызов. Поверьте, никто не поедет на Гавайи и не организует там мероприятие лучше, чем я. С удовольствием бы это сделал, просто в последние годы это было очень сложно», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Макс родился и вырос на Гавайях, в городе Ваианае. Холлоуэй на протяжении всей своей карьеры живёт и тренируется именно на Гавайях. Кроме того, Макс на бои всё время выходит с флагом этого штата.