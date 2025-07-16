Усик назвал сильнейшего панчера, с которым он бился. Это не Дюбуа

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик сообщил, что считает сильнейшим панчером, с которым ему когда-либо приходилось драться, британца Дерека Чисору.

— Является ли Дюбуа самым мощным панчером, с которым вы дрались?

— Думаю, нет. Может быть, таковым является Дерек Чисора. Безумный Дерек, да, — сказал Усик в интервью порталу DAZN.

Усик и Чисора провели бой в октябре 2020 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Александр.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также чемпионом Олимпийских игр — 2012 в категории до 91 кг.