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Бойца поп-ММА, который назвал оппонента «русской свиньёй», лишили гражданства РФ

Бойца поп-ММА, который назвал оппонента «русской свиньёй», лишили гражданства РФ
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Азербайджанского бойца поп-ММА Джавида Рзаева лишили российского гражданства. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka со ссылкой на управление ФСБ по Саратовской области.

На опубликованном в телеграм-канале видео сотрудник ФСБ сообщает Рзаеву, что причиной данного решения служит то, что тот совершал действия, которые негативно влияли на политическую и социальную стабильность страны.

Напомним, летом 2024 года на турнире Hardcore Рзаев победил россиянина Сергея Приходько и после боя вступил в перепалку с другим российским бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньёй» и попытавшись устроить драку. Ведущий остановил спортсмена, напомнив ему, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

После инцидента Федерация бокса РФ написала заявление в Генпрокуратуру на Рзаева с требованием спортивной дисквалификации. Вскоре после этого Джавид принёс публичные извинения, записав соответствующее видеообращение. Боец подчеркнул, что не хотел оскорблять нацию, а его слова были адресованы исключительно Кулинскому.

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