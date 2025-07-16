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Волкановски раскрыл, какую победу в карьере Порье считает наиболее выдающейся

Волкановски раскрыл, какую победу в карьере Порье считает наиболее выдающейся
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36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски объяснил, почему считает победу американца Дастина Порье в бою с французом Бенуа Сен-Дени наиболее выдающейся в его карьере.

«Сложно выбрать [одну выдающуюся победу в карьере Дастина], поскольку он участвовал в большом количестве громких боёв, таких как против Макгрегора, к примеру. Но один из тех поединков, который мне действительно запомнился, был против Бенуа Сен-Дени.

Почему? Тогда Порье вышел на бой против перспективного бойца, вокруг которого было много шумихи. К тому же Дастин шёл после обидного поражения нокаутом от Гэтжи. И люди считали, что с ним покончено. Но в результате Порье вышел и просто победил в своём стиле.

Это дорогого стоит, поскольку я сам был в аналогичной ситуации. Просто понимаю, насколько важна подобная победа для карьеры», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow,

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