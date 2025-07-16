Анонсированы титульные бои по боксу Люка Рокхолда и Тони Фергюсона

30 августа состоится боксёрский турнир Misfits Boxing 22 в Манчестере (Англия), в главном поединке которого пройдёт противостояние между бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) американцем Люком Рокхолдом и экс-претендентом на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанином Дарреном Тиллом. На кону боя будет стоять титул чемпиона организации в бриджервейте (до 101 кг)

В соглавном событии состоится поединок между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) американцем Тони Фергюсоном и пуэрториканским боксёром Натаниэлем Бустаманте (4-2, 4 КО) за звание временного чемпиона организации в среднем весе.

Фото: Пресс-служба Misfits Boxing