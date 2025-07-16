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Пауло Коста: давно хочу подраться с Чимаевым, но он избегает поединка со мной

Пауло Коста: давно хочу подраться с Чимаевым, но он избегает поединка со мной
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста рассказал, почему хочет провести бой с топовым и непобеждённым бойцом UFC, который выступает в категории до 84 кг, чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Чимаев — ублюдок. Я уже давно хотел подраться с ним, но он избегает поединка со мной. К тому же, Чимаев писал моей жене что-то вроде: «Изобью твоего мужа, сделаю с ним плохие вещи». Это меня взбесило, поэтому хочу подраться с этой тварью в клетке», — приводит слова Косты портал Low Kick MMA.

Напомним, последний бой Коста провёл 2 июня 2024 года на турнире UFC 302. Тогда Стиратель встретился в октагоне с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стрикландом. Бой завершился победой Шона раздельным решением судей.

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