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Порье подтвердил, что культовый рэпер Лил Уэйн сопроводит его во время выхода к октагону

Порье подтвердил, что культовый рэпер Лил Уэйн сопроводит его во время выхода к октагону
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье заявил, что легендарный музыкальный хип-хоп исполнитель под псевдонимом Лил Уэйн сопроводит его во время выхода к октагону на турнире UFC 318, который состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Бриллианту предстоит провести бой с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Да, Лил Уэйн сопроводит меня, 100%», — сказал Порье в интервью порталу ESPN.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.

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