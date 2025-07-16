Порье подтвердил, что культовый рэпер Лил Уэйн сопроводит его во время выхода к октагону

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье заявил, что легендарный музыкальный хип-хоп исполнитель под псевдонимом Лил Уэйн сопроводит его во время выхода к октагону на турнире UFC 318, который состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Бриллианту предстоит провести бой с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем.

«Да, Лил Уэйн сопроводит меня, 100%», — сказал Порье в интервью порталу ESPN.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.