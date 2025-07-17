Дастин Порье показал впечатляющую физическую форму перед боем с Максом Холлоуэем

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье показал впечатляющую физическую форму за несколько дней до третьего поединка с 33-летним обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.

Также отметим, что Бриллиант и Благословенный бились дважды — в 2012 и 2019 годах. В каждом поединке победу одерживал уроженец Лафайетта.