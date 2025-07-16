Кормье объяснил, почему в UFC позволили Джонсу подраться с Миочичем, а не с Аспиналлом

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье объяснил, почему в UFC позволили Джону Джонсу подраться за абсолютный титул UFC в категории до 120 кг в ноябре 2024 года со Стипе Миочичем, а не с Томом Аспиналлом, который к тому моменту был временным чемпионом UFC в тяжёлом весе.

«Я понял. В UFC дали ему этот шанс, полагая, что затем Джон согласится на поединок с Томом Аспиналлом. Единственная причина, из-за которой Джону дали возможность подраться ради укрепления наследия, заключалась в том, что он потом должен был дать им что-то взамен. Ты помогаешь мне, а я – тебе.

Он, возможно, сказал так: «Дайте мне подраться со Стипе в «Мэдисон Сквер Гарден», а потом я проведу бой с Аспиналлом». И когда дело дошло до организации поединка, Джон потребовал $ 30 млн, полагая, что таким образом он избежит встречи с Томом», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.