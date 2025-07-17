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Мэнни Пакьяо обвинил Флойда Мейвезера в избегании боя с ним, выразив интерес в реванше

Мэнни Пакьяо обвинил Флойда Мейвезера в избегании боя с ним, выразив интерес в реванше
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46-летний бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо обвинил экс-соперника и бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего в избегании поединка с ним, отметив также интерес в потенциальном реванше с ним на профессиональном уровне.

«Флойд избегал меня. И мне не нужен показательный бой. Я хочу провести настоящий поединок с ним. У меня давно было желание устроить фанатам хороший бой между мной и им, но Мейвезер меня избегал», — сказал Пакьяо в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

Бой между Мэнни и Флойдом состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксёра единогласным решением судей.

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