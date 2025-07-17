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Джон Джонс подтвердил, что возобновит карьеру в UFC ради боя за титул перед Белым домом

Джон Джонс подтвердил, что возобновит карьеру в UFC ради боя за титул перед Белым домом
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37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс подтвердил, что собирается возобновить карьеру в смешанных единоборствах ради поединка за титул UFC в категории до 120 кг на турнире лиги, который планируется провести перед Белым домом 4 июля 2026 года.

«Не могу ничего обещать, но у меня есть твёрдое предчувствие, что я стану участвовать в этом турнире. Это будет историческое событие, масштабнее, чем «Триллер в Маниле» и «Грохот в джунглях». Хотел бы сразиться с любым, кто будет обладать поясом к концу текущего года. На данный момент чемпионом является Том Аспиналл, но посмотрим, кто будет им в конце года», — приводит слова Джонса аккаунт Home of Fight в соцсети X (ранее Twitter).

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