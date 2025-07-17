Усик — Дюбуа 2, реванш: когда и где пройдёт бой, время начала, где смотреть трансляцию

В воскресенье, 20 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Бой начнётся не ранее 1:00 по московскому времени. Официального показа поединка на территории России не планируется. Однако «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит наиболее важные события и моменты встречи.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал украинский спортсмен.