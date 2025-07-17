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Усик — Дюбуа 2, реванш: когда и где пройдёт бой, время начала, где смотреть трансляцию

Усик — Дюбуа 2, реванш: когда и где пройдёт бой, время начала, где смотреть трансляцию
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В воскресенье, 20 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Бой начнётся не ранее 1:00 по московскому времени. Официального показа поединка на территории России не планируется. Однако «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит наиболее важные события и моменты встречи.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал украинский спортсмен.

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