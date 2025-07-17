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Аспиналл рассказал, как Дюбуа может победить Усика

Аспиналл рассказал, как Дюбуа может победить Усика
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл высказался о предстоящем бое между абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе непобеждённым Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Сейчас Усика очень трудно победить, на мой взгляд. У Дюбуа, безусловно, есть ударная мощь. Проблема в том, что Усик не подставляется под удары. Дюбуа не сможет бить его снова и снова, нужно будет уложить его одним или двумя ударами. Это максимум, что можно нанести по Усику. Я не удивлюсь, если Дюбуа победит, но я бы никогда не сказал, что Усик проиграет сейчас, потому что он выглядит практически неудержимым», — приводит слова Аспиналла GiveMeSport.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). В первом бою победу одержал Александр.

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