Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дюбуа – о предстоящем бое с Усиком: чувствую, что меня невозможно победить

Дюбуа – о предстоящем бое с Усиком: чувствую, что меня невозможно победить
Комментарии

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от предстоящего реванша с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Я воскресил себя, свою карьеру и теперь мы в ударе. Я чувствую, что меня невозможно победить. Сейчас я на пике, и готов пройти через всё, что потребуется. Хватит оправданий. Мы здесь — и я должен победить его. Я устрою хаос, буду искать нокаут, любой ценой. Я готов. На 100% готов», — приводит слова Дюбуа MSN со ссылкой на BBC.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). Первый бой состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде.

Материалы по теме
Усик — Дюбуа 2: британец отомстит чемпиону за роковой удар ниже пояса? LIVE
Live
Усик — Дюбуа 2: британец отомстит чемпиону за роковой удар ниже пояса? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android