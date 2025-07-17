Дюбуа – о предстоящем бое с Усиком: чувствую, что меня невозможно победить

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от предстоящего реванша с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком.

«Я воскресил себя, свою карьеру и теперь мы в ударе. Я чувствую, что меня невозможно победить. Сейчас я на пике, и готов пройти через всё, что потребуется. Хватит оправданий. Мы здесь — и я должен победить его. Я устрою хаос, буду искать нокаут, любой ценой. Я готов. На 100% готов», — приводит слова Дюбуа MSN со ссылкой на BBC.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). Первый бой состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде.