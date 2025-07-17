Порье высказался о возможном бое между Махачевым и Топурией

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о возможном бое непобеждённого обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии и россиянина Ислама Махачева.

«Это сложный вопрос, потому что я никогда не видел Илию вживую. Я не знаю, насколько он большой, каков у него рост. Очевидно, он укладывает соперников и побеждает бойцов, с которыми я сам дрался, и побеждает бойцов очень высокого уровня. Но Ислам — очень крупный парень.

Я действительно считаю, что Илия может нокаутировать кого угодно в пределах от 145 до 170 фунтов. Думаю, он может «усыпить» любого, если попадёт правильно. Всё будет зависеть от его защиты от борьбы и выносливости. А мы пока не видели, как он проявляет себя на таком уровне, так что остаётся много вопросов», — приводит слова Порье TNT Sports.

Напомним, Топурия провёл 17 боев в ММА и одержал 17 побед. На счету Махачева 27 выигрышей в 28 поединках.