Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Порье высказался о возможном бое между Махачевым и Топурией

Порье высказался о возможном бое между Махачевым и Топурией
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о возможном бое непобеждённого обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии и россиянина Ислама Махачева.

«Это сложный вопрос, потому что я никогда не видел Илию вживую. Я не знаю, насколько он большой, каков у него рост. Очевидно, он укладывает соперников и побеждает бойцов, с которыми я сам дрался, и побеждает бойцов очень высокого уровня. Но Ислам — очень крупный парень.

Я действительно считаю, что Илия может нокаутировать кого угодно в пределах от 145 до 170 фунтов. Думаю, он может «усыпить» любого, если попадёт правильно. Всё будет зависеть от его защиты от борьбы и выносливости. А мы пока не видели, как он проявляет себя на таком уровне, так что остаётся много вопросов», — приводит слова Порье TNT Sports.

Напомним, Топурия провёл 17 боев в ММА и одержал 17 побед. На счету Махачева 27 выигрышей в 28 поединках.

Материалы по теме
Топурия действительно круче Махачева? Разбираем чемпионов
Топурия действительно круче Махачева? Разбираем чемпионов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android