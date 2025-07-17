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Эдди Хирн оценил шансы Даниэля Дюбуа победить Александра Усика в реванше

Эдди Хирн оценил шансы Даниэля Дюбуа победить Александра Усика в реванше
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Промоутер Эдди Хирн сделал свой прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который состоится в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Усика практически невозможно выбить из колеи. Даже Тайсон Фьюри не смог этого сделать. А вчера на дуэли взглядов он вообще не моргнул, когда Дюбуа кричал ему в лицо. Это говорит о многом. Дюбуа — угроза, он мощный, уверенный в себе, но Усик просто слишком умён. Он умеет держать дистанцию, избегать медленных и размашистых ударов, и будет разбирать Дюбуа по частям до тех пор, пока тот не сдастся», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Первый бой между Усиком и Дюбуа завершился победой Александра нокаутом.

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