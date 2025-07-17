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«Вытянули на фоне Украины и Запада». Боксёр Саруханян — про победу Усика над Дюбуа

«Вытянули на фоне Украины и Запада». Боксёр Саруханян — про победу Усика над Дюбуа
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Непобежденный российский боксер-профессионал Владимир Саруханян высказался о первом поединке супертяжеловесов Александра Усика и Даниэля Дюбуа, состоявшегося в августе 2023 года в Польше. Напомним, Усик победил нокаутом в девятом раунде.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Александр Усик (W) - Даниэль Дюбуа
27 августа 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
TKO
Даниэль Дюбуа

«Мне кажется, в первом бою Усика вытянули на фоне Украины и всей вообще поддержки Запада в их сторону. Нельзя было отдавать тогда победу Дюбуа, тем более — такую. Хотя я лично считаю, что Дюбуа попал чисто, и это был не удар ниже пояса, всё было видно и очевидно», — сказал Саруханян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

Реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» проведет текстовую-онлайн трансляцию.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа
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