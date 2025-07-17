«Вытянули на фоне Украины и Запада». Боксёр Саруханян — про победу Усика над Дюбуа
Поделиться
Непобежденный российский боксер-профессионал Владимир Саруханян высказался о первом поединке супертяжеловесов Александра Усика и Даниэля Дюбуа, состоявшегося в августе 2023 года в Польше. Напомним, Усик победил нокаутом в девятом раунде.
Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Александр Усик (W) - Даниэль Дюбуа
27 августа 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
TKO
Даниэль Дюбуа
«Мне кажется, в первом бою Усика вытянули на фоне Украины и всей вообще поддержки Запада в их сторону. Нельзя было отдавать тогда победу Дюбуа, тем более — такую. Хотя я лично считаю, что Дюбуа попал чисто, и это был не удар ниже пояса, всё было видно и очевидно», — сказал Саруханян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.
Реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» проведет текстовую-онлайн трансляцию.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа
Комментарии
- 17 июля 2025
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
04:20
-
03:38
-
03:37
-
02:59
-
01:58
-
00:24
-
00:05
-
00:01
- 16 июля 2025
-
23:14
-
23:06
-
22:25
-
22:01
-
21:02
-
20:51
-
20:15
-
20:07
-
19:58
-
19:08
-
18:36
-
18:18
-
18:04
-
18:00
-
17:49
-
17:48
-
17:22
-
17:11
-
17:00
-
16:51
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:04