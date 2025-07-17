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Стерлинг сказал, в каком случае Порье может не уйти из UFC

Стерлинг сказал, в каком случае Порье может не уйти из UFC
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Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг считает, что трёхкратный претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье может отказаться от решения завершить карьеру в том случае, если доминирующе выступит в третьем бою с соотечественником Максом Холлоуэем.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Уход Ислама из лёгкого веса открывает дверь для Дастина. Всё будет зависеть от его выступления. Представим, что Порье доминирует над Холлоуэем. Думаю, ему будет нелегко справиться с этим зудом и сказать: «Я ухожу». Если Дастин будет доминировать, в его голове возникнет идея: «Знаете что? Я думаю, мне нужен ещё один танец», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Третий бой Порье и Холлоуэя состоится 20 июля в Новом Орлеане (США) на турнире UFC 318. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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