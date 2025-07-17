Стерлинг сказал, в каком случае Порье может не уйти из UFC

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг считает, что трёхкратный претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье может отказаться от решения завершить карьеру в том случае, если доминирующе выступит в третьем бою с соотечественником Максом Холлоуэем.

«Уход Ислама из лёгкого веса открывает дверь для Дастина. Всё будет зависеть от его выступления. Представим, что Порье доминирует над Холлоуэем. Думаю, ему будет нелегко справиться с этим зудом и сказать: «Я ухожу». Если Дастин будет доминировать, в его голове возникнет идея: «Знаете что? Я думаю, мне нужен ещё один танец», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Третий бой Порье и Холлоуэя состоится 20 июля в Новом Орлеане (США) на турнире UFC 318. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.