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Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Как закончится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа?
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19 июля в Лондоне (Великобритания) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) сразится с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как закончится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа?»

Отметим, что Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

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