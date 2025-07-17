19 июля в Лондоне (Великобритания) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) сразится с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как закончится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа?»

Отметим, что Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Дюбуа – машина для нокаутов! За ним будущее тяжёлого веса