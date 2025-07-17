Как закончится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа?
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19 июля в Лондоне (Великобритания) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) сразится с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как закончится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа?»
Отметим, что Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
Дюбуа – машина для нокаутов! За ним будущее тяжёлого веса
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