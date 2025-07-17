Порье оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC

Трехкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался о переходе бывшего соперника россиянина Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

«Ислам — большой парень. Думаю, он вольётся в этот вес. Он и вправду большой для 70 кг. Конечно, он может стать там чемпионом», — сказал Порье на пресс-конференции.

Исламу Махачеву 33 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2015-го выступает в UFC. В октябре 2022 Махачев сразился за титул UFC в лёгком весе, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты против австралийца Алекса Волкановски (дважды), американца Дастина Порье и бразильца Ренато Мойкано.

Ожидается, что во второй половине года Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.