Джон Джонс объяснил, почему готов вернуться ради боя у Белого дома

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс высказался о своём потенциальном возвращении.

«Я завершил карьеру, почувствовал, что добился всего в MMA. Для меня было не так уж и много вызовов, я просто хотел нечто большее, чем титулы и деньги.

Дональд Трамп сказал, что он хочет устроить бой у Белого дома, и это невероятно большая возможность. Я — гордый американец, многие мои друзья служат в армии. Развлечь мир на таком уровне, у Белого дома, многое значит для меня. Я могу вернуться», — сказал Джонс в эфире ESPN.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил важную информацию по Джонсу.

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