Адесанья дал прогноз на третий бой Холлоуэя и Порье
Поделиться
Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье.
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье
«Когда Дастин устаёт, то возвращается к старым привычкам, становится тяжёлым на ногах и выбрасывает удары без подготовки. Макс же не устаёт. Дастин смог перебить Макса во втором бою, но он тогда серьёзно потряс его. На этот раз Холлоуэй готовится испортить вечеринку. Я ставлю на него», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.
Третий бой Порье и Холлоуэя состоится 20 июля в Новом Орлеане (США) на турнире UFC 318. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июля 2025
-
12:59
-
12:04
-
11:54
-
10:52
-
10:45
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
04:20
-
03:38
-
03:37
-
02:59
-
01:58
-
00:24
-
00:05
-
00:01
- 16 июля 2025
-
23:14
-
23:06
-
22:25
-
22:01
-
21:02
-
20:51
-
20:15
-
20:07
-
19:58
-
19:08
-
18:36
-
18:18
-
18:04
-
18:00
-
17:49
-
17:48
-
17:22
-
17:11
-
17:00