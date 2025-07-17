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Адесанья дал прогноз на третий бой Холлоуэя и Порье

Адесанья дал прогноз на третий бой Холлоуэя и Порье
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Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Когда Дастин устаёт, то возвращается к старым привычкам, становится тяжёлым на ногах и выбрасывает удары без подготовки. Макс же не устаёт. Дастин смог перебить Макса во втором бою, но он тогда серьёзно потряс его. На этот раз Холлоуэй готовится испортить вечеринку. Я ставлю на него», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Третий бой Порье и Холлоуэя состоится 20 июля в Новом Орлеане (США) на турнире UFC 318. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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