Адесанья дал прогноз на третий бой Холлоуэя и Порье

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

«Когда Дастин устаёт, то возвращается к старым привычкам, становится тяжёлым на ногах и выбрасывает удары без подготовки. Макс же не устаёт. Дастин смог перебить Макса во втором бою, но он тогда серьёзно потряс его. На этот раз Холлоуэй готовится испортить вечеринку. Я ставлю на него», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Третий бой Порье и Холлоуэя состоится 20 июля в Новом Орлеане (США) на турнире UFC 318. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.