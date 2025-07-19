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Начало прямой трансляции боёв PFL Champions Series 2 на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции боёв PFL Champions Series 2 на платформе Okko и «Чемпионата»
Аудио-версия:
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19 июля в 21:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция боёв турнира PFL Champions Series 2, который пройдёт в Кейптауне.

Прямая трансляция боёв<br/>
Прямая трансляция боёв
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Российский боец Ахмед Магомедов сразится с Эй Джеем Макки из США.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 2 & PFL Africa 2025 First Round, Кейптаун, ЮАР
Эй Джей Макки (W) — Ахмед Магомедов
19 июля 2025, суббота. 22:00 МСК
Эй Джей Макки
Окончено
UD
Ахмед Магомедов

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Самый дорогой бой в ММА:

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