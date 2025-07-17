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Усик ответил, способен ли нокаутировать Дюбуа в реванше

Усик ответил, способен ли нокаутировать Дюбуа в реванше
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Даниэль — молодой парень, опасный. Хороший удар, хорошие навыки. Я должен быть осторожным, потому что это бокс. Но я готовился к бою.

Я всегда готов к 12 раундам. Мы постоянно так готовимся с моей командой и тренером, но если у меня будет возможность, я его нокаутирую. Конечно, верю, что это сделаю», — сказал Усик в интервью talkSPORT.

Реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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