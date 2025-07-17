Усик ответил, способен ли нокаутировать Дюбуа в реванше

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Даниэль — молодой парень, опасный. Хороший удар, хорошие навыки. Я должен быть осторожным, потому что это бокс. Но я готовился к бою.

Я всегда готов к 12 раундам. Мы постоянно так готовимся с моей командой и тренером, но если у меня будет возможность, я его нокаутирую. Конечно, верю, что это сделаю», — сказал Усик в интервью talkSPORT.

Реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Дюбуа — машина для нокаутов! За ним будущее тяжёлого веса: