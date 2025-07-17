Макс Холлоуэй и Дастин Порье показали актуальную форму перед UFC 318

Рейтинговые бойцы лёгкого веса (до 70 кг) американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье показали актуальную форму перед своим поединком, который состоится 20 июля в Новом Орлеане (США) на турнире UFC 318.

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Дастину Порье 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году. В своем последнем бою на UFC 302 в июне 2024 года проиграл удушающим приёмом россиянину Исламу Махачеву. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.

Максу Холлоуэю 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году. В своём последнем бою на UFC 309 в октябре проиграл нокаутом грузину Илии Топурии. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.