Боксёр Саруханян объяснил, почему Тимофей Цзю победит Фундору в реванше

Непобеждённый российский боксёр-профессионал Владимир Саруханян высказался о предстоящем титульном реванше в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Себастьяном Фундорой и австралийцем Тимом Цзю, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, на этот раз Тим покажет себя во всей красе. Первый бой получился таким из-за случайности, которая привела к сильному кровотечению у Цзю. Весь план на бой был поломан на старте, сейчас такого уже не должно произойти, и всё будет доведено до конца. Для меня явный фаворит в этом бою — Тимофей. Несмотря на тяжёлое поражение от Бахрама Муртазалиева, он должен взять реванш у Фундоры», — сказал Саруханян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.