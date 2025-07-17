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«Будет дураком, если не использует шанс». Саруханян дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа

«Будет дураком, если не использует шанс». Саруханян дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа
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Непобеждённый российский боксёр-профессионал Владимир Саруханян высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Второй раз Дюбуа должен подготовиться как надо и будет просто дураком, если не использует этот шанс. Он реальный нокаутёр и может досрочно остановить Усика, но здесь, конечно, будет многое зависеть и от его дыхалки», — сказал Саруханян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

Реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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