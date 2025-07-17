Пауло Коста: дю Плесси выдержит стартовый натиск Чимаева

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста высказался о предстоящем поединке за титул между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Трудно что-либо предсказывать. Мне кажется, что Дрикус более крепкий. Он сможет выдержать стартовый натиск Чимаева. Это будет чеченский натиск. Мы не знаем, как Чимаев будет выглядеть, начиная с третьего раунда. Сможет ли он сохранить прежнюю энергию? Вот мой вопрос», — сказал Коста на пресс-конференции.

Ранее чемпион Bellator Джонни Эблин высказался о бое дю Плесси — Чимаев.

Материалы по теме Чемпион Bellator: Чимаев не сможет избить дю Плесси

Чимаев опрокинул соперника во время футбольного матча: