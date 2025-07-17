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Марвин Веттори дал прогноз на бой дю Плесси – Чимаев

Марвин Веттори дал прогноз на бой дю Плесси – Чимаев
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори высказался о предстоящем чемпионском поединке между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Дрикус добьётся победы. Хотя Чимаев творит невероятные вещи. Но я не думаю, что он сможет повалить дю Плесси в первом или втором раунде. Если говорить о пяти раундах, то я склоняюсь к победе дю Плесси», — сказал Веттори на пресс-конференции.

Ранее о поединке дю Плесси — Чимаев высказался бразильский экс-претендент Пауло Коста.

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