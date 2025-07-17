Вице-президент АСА поделился ожиданиями от боя Порье — Холлоуэй 3
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье.
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье
«Думаю, Холлоуэй в этот раз победит. Он попросту больше сохранил себя. Да, Макс дважды проигрывал Дастину. И Порье для Холлоуэя является неким криптонитом. Но всё-таки в этот раз мне кажется, что Холлоуэй дожмёт и добьётся победы», — сказала Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дастину Порье 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.
Максу Холлоуэю 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.
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