Вице-президент АСА поделился ожиданиями от боя Порье — Холлоуэй 3

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

«Думаю, Холлоуэй в этот раз победит. Он попросту больше сохранил себя. Да, Макс дважды проигрывал Дастину. И Порье для Холлоуэя является неким криптонитом. Но всё-таки в этот раз мне кажется, что Холлоуэй дожмёт и добьётся победы», — сказала Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Дастину Порье 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.

Максу Холлоуэю 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.